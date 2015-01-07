Водії лондонських автобусів влаштують масштабний страйк

Про це повідомляють РИА Новости.

"Члени профспілки вийдуть на страйк у вівторок, 13 січня. Акція стане черговою в боротьбі за єдиний трудовий договір, який би визначав заробітну плату і умови праці", - заявив представник профспілки, зазначивши, що в страйку можуть взяти участь до 27 тисяч водіїв і працівників автопарків з Лондона і передмість.

Читайте такожУ Бельгії паралізовано рух громадського транспорту через страйк

В даний час для водіїв автобусів, які виконують одну й ту ж роботу, існує близько 80 різних ставок заробітної плати, які можуть змінюватися до рівня в три фунти стерлінги за годину.