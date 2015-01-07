Водії лондонських автобусів влаштують масштабний страйк
02:03, 07 січня 2015Світ
279 0
Десятки тисяч водіїв лондонських автобусів проведуть страйк 13 січня, вимагаючи поліпшення умов праці.
У страйку можуть взяти участь до 27 тисяч осіб / УНІАН
Про це повідомляють РИА Новости.
"Члени профспілки вийдуть на страйк у вівторок, 13 січня. Акція стане черговою в боротьбі за єдиний трудовий договір, який би визначав заробітну плату і умови праці", - заявив представник профспілки, зазначивши, що в страйку можуть взяти участь до 27 тисяч водіїв і працівників автопарків з Лондона і передмість.
Читайте такожУ Бельгії паралізовано рух громадського транспорту через страйк
В даний час для водіїв автобусів, які виконують одну й ту ж роботу, існує близько 80 різних ставок заробітної плати, які можуть змінюватися до рівня в три фунти стерлінги за годину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter