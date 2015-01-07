У Парижі обстріляли офіс сатиричної газети Charlie Hebdo, є загиблі - ЗМІ

Щонайменше одна людина загинула в результаті стрілянини в паризькому офісі сатиричної газети Charlie Hebdo, який раніше вже піддавався нападу після публікації карикатур на мусульманських лідерів, повідомляє BBC.

Офіційного підтвердження інформації про загиблих поки немає.

Читайте такожПрезидент Туреччини: Ісламофобія представляє серйозну загрозу в Європі

За словами очевидців, в нападі брали участь кілька людей, озброєних автоматами Калашникова.

Нападників було як мінімум двоє, вони були озброєні автоматами Калашникова, передає LB.ua з посиланням на ЗМІ.

"Було чутно, як кілька чоловіків у чорних каптурах кричали, що Пророк помстився", - цитує The Telegraph журналіста телеканалу Europe1 News.

France: 10 people dead after shooting at HQ of satirical weekly newspaper #CharlieHebdo, according to witnesses pic.twitter.com/FkYxGmuS58 - euronews (@euronews) January 7, 2015

ЗМІ повідомляють, що є вбиті. Точної інформації поки немає, але повідомляється, що застрелили 7 чи 10 осіб.