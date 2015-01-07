Рівень безробіття в Італії сягнув рекордних 13,4%

Рівень безробіття в Італії сягнув історично рекордного показника, склавши 13,4 відсотка працездатного населення. Інформацію про це на своєму сайті оприлюднив Національний інститут статистики Італії (ISTAT). Це абсолютний рекорд починаючи з 1977 року, передає Lenta.ru.

За даними ISTAT, в листопаді минулого року в Італії були зареєстровані 22 мільйони 310 тисяч працюючих, що на 0,2 відсотка менше, ніж у жовтні. А кількість безробітних італійців склала 3 мільйони 457 тисяч осіб. Це на 1,2 відсотка більше, ніж у жовтні минулого року.

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Найбільше безробіття зростає серед молоді (від 15 до 24 років). У листопаді минулого року в порівнянні з жовтнем кількість молодих безробітних в Італії зросло на 0,6 відсотка. Таким чином, серед представників цієї вікової групи постійну роботу не мали 12,2 відсотка громадян Італії. У цілому молоді італійці сьогодні складають 43,9 відсотка безробітних у цій країні.

Наприкінці року італійський парламент схвалив закон, спрямований на створення більш сприятливих умов на ринку праці. Тим не менше цей документ викликав непримиренний протест національних профспілок, які вважали деякі його положення такими, що погіршують становище найманих працівників.