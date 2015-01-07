Нападники на Charlie Hebdo у Парижі є членами "Аль-Каїди" - ЗМІ

Як пише британська газета Telegraph з посиланням на одного з очевидців події Седріка Ле Беше, незадовго до атаки зловмисники звернулися до перехожих з вимогою передати ЗМІ, що вони є членами терористичного угрупування, повідомляє РИА Новости.

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"Повідомте ЗМІ, що це зробила "Аль-Каїда в Ємені" ("Аль-Каїда на Аравійському півострові")", - заявив Ле Беше.

В результаті нападу в середу на редакцію сатиричного тижневика Charlie Hebdo у Парижі загинули 12 людей, більше двадцяти отримали поранення. За попередніми даними, нападників було троє, їм вдалося втекти з місця злочину. Журнал неодноразово друкував на своїх сторінках карикатури на пророка Мухаммеда, що викликало обурення віруючих.