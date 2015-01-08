В Мережі з'явилися перші фото із антитерористичної операції у Реймсі

Їх у Twitter виклав французький журналіст Шарль-Анрі Буді, передає ТСН.

Він розповів, що у Реймсі, де відбувається АТО, збільшилася кількість транспортних засобів та правоохоронців.

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Майже 100 поліцейських прибуло до міста. Також він виклав до Мережі фото, де поліцейські мотоцикли супроводжують конвой безпеки для антитерористичної операції.

Нагадаємо, що раніше газета Liberation заявила, що поліція заарештувала трьох підозрюваних у теракті в Парижі, проте виявилося, що злочинці локалізовані, але не затримані.