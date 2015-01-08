Естонія в односторонньому порядку визначила сухопутний кордон з Росією

Міністр внутрішніх справ Ханно Певкур пояснив, що, оскільки прикордонний договір між Естонією і Росією не ратифікований, лінія кордону між Естонією і Росією, що розділяє підконтрольні юрисдикції держав території, розглядається в якості тимчасової контрольної лінії, повідомляє видання BNS.

«Зараз складно уявити, що прикордонний договір з Росією може бути ратифікований найближчим часом, тому вкрай важливо, щоб траєкторія контрольної лінії була чітко зафіксована урядом республіки», - підкреслив Певкур.

Читайте такожЕстонія знову звинуватила Росію у вторгненні в повітряний простірМіністр додав, що затвердження координатів істотно поліпшить попередження та виявлення свідомих транскордонних злочинів. Також набуде більшої юридичної ясності діяльність, пов'язана з розчищенням і обслуговуванням прикордонної смуги і покращиться якість охорони та захисту державного кордону, а також досудової роботи над свідомо вчиненими транскордонними злочинами.

Представлені в додатках до постанови координати не мають прямого зв'язку з підписаним 18 лютого минулого року договором про державний кордон між Естонією і Росією, хоча описана в договорі лінія приблизно на 90 відсотків збігається з лінією, яка охороняється зараз.