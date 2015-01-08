Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скарги братів Навальних
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду і надав пріоритет скарзі Олега Навального, який отримав 3,5 роки колонії загального режиму у справі «Ів Роше» про розкрадання грошей.
Про це у своєму блозі повідомляє опозиціонер Олексій Навальний, передає Радіо Свобода.
«Статтю 39 (негайне звільнення) ЄСПЛ застосовувати не став, зазначивши, що використовується вона в переважній більшості випадків там, де є тортури, ризик смерті», – йдеться в повідомленні.
Навальний також зазначив, що його скаргу після вироку Європейський суд з прав людини розглянув у контексті попередньої скарги на домашній арешт, у зв’язку з цим поставив питання російському уряду, на які він має відповісти до 13 лютого.
Наразі на сайті Європейського суд з прав людини про розгляд скарг братів Навальних не повідомляється.
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30 грудня Замоскворецький суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року умовно, а його брата Олега – до такого ж реального терміну позбавлення волі у справі про розкрадання коштів компанії «Ів Роше». При цьому суд постановив, що до вступу вироку в силу Олексій Навальний буде утримуватися під домашнім арештом.
31 грудня захист Навального оскаржив збереження йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до набрання чинності вироку у справі «Ів Роше».