Стрєлков закликав Росію визнати, що вона воює в Україні

Про це він сказав в інтерв'ю сепаратистському Anna-News, повідомляє Українська правда.

"Ми вже воюємо. Можна ще довго ховати голову в пісок, але країна, з якої відправляються добровольці, поки добровольці, їдуть воювати, і є місце, де вони можуть воювати, де їм дадуть зброю, де вони отримують боєприпаси, - це вже воююча країна", - заявив Гіркін.

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При цьому він додав, що "ми дуже дивно воюємо: ми постачаємо противнику і вугілля, і електрику".

"Але у нас в Боснії те ж саме було", - поділився Стрєлков.