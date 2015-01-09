Стрєлков закликав Росію визнати, що вона воює в Україні
00:02, 09 січня 2015Світ
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Колишній лідер бойовиків Донецька Ігор Стрєлков (Гіркін) закликав Росію не "ховати голову в пісок" і визнати, що вона воює в Україні.
Стрєлков закликав Росію визнати, що вона воює в Україні / Нейросвіт-ТВ
Про це він сказав в інтерв'ю сепаратистському Anna-News, повідомляє Українська правда.
"Ми вже воюємо. Можна ще довго ховати голову в пісок, але країна, з якої відправляються добровольці, поки добровольці, їдуть воювати, і є місце, де вони можуть воювати, де їм дадуть зброю, де вони отримують боєприпаси, - це вже воююча країна", - заявив Гіркін.
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При цьому він додав, що "ми дуже дивно воюємо: ми постачаємо противнику і вугілля, і електрику".
"Але у нас в Боснії те ж саме було", - поділився Стрєлков.
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