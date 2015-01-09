У Парижі 11 січня відбудеться міжнародна нарада щодо боротьби з тероризмом
Французька влада в найближчі вихідні проведе міжнародну нараду з питань боротьби з тероризмом, взяти участь в якій запрошені колеги з Європи та США.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на міністра внутрішніх справ Франції Бернара Казнєва.
”Я взяв на себе ініціативу запросити в Париж у неділю моїх колег з європейських країн, які найбільш часто стикаються з проявами тероризму, єврокомісара Дімітріса Аврамопулоса, координатора Євросоюзу по боротьбі з тероризмом Жиля де Керкова, а також американських колег - міністра юстиції США Еріка Холдера і главу міністерства внутрішньої безпеки Джея Джонсона”, - сказав Казнєв на прес-конференції.
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За його словами, зустріч дозволить обмінятися інформацією та обговорити спільні проблеми і виклики, що стоять перед правоохоронними органами у протидії терористам.
Як повідомляв УНІАН, у середу зловмисники увірвалися до редакції сатиричного тижневика Charlie Hebdo в Парижі і відкрили вогонь по людях, які знаходилися там. Нападникам вдалося втекти з місця події. Жертвами нападу стали 12 осіб, ще 11 отримали різні поранення, з них четверо як і раніше знаходяться у важкому стані.