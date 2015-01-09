У Парижі в пам'ять про загиблих в Charlie Hebdo згасла Ейфелева вежа

Вогні на 324-метрової вежі були символічно вимкнені в 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) за розпорядженням мера Парижа Анн Ідальго, пише Росбалт.

Ілюмінація була відключена на п'ять хвилин, що має символізувати повернення до нормального життя. Вимкнули також святкову ілюмінацію на Єлисейських полях.

Одночасно з проведенням цієї акції на площі Республіки пройшла масова демонстрація протесту проти розправи ісламістів над журналістами.

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7 січня троє зловмисників увірвалися в редакцію сатиричного журналу Charlie Hebdo, де проходило планування, і відкрили вогонь. 12 осіб загинули, 11 поранені. Нападники втекли. Французька поліція затримала сімох підозрюваних. Напад пов'язують з опублікованими в журналі карикатурами на лідера радикального угруповання "Ісламська держава".