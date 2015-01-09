Рятувальники зафіксували сигнали «чорних ящиків» літака AirAsia

Представник індонезійського Комітету з транспортної безпеки Сантос Сайого повідомив, що рятувальники, ймовірно, зареєстрували сигнали "чорних ящиків" авіалайнера компанії AirAsia. Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

Сайого зазначив, що місце розташування бортових самописців підтверджують водолази, але при цьому вони не знаходяться в хвостовій частині літака, як передбачалося раніше.

Читайте такожСім'ям жертв катастрофи літака AirAsia виплатять майже за $100 тисяч

Задню секцію повітряного судна рятувальники готуються підняти вже в п'ятницю.

28 грудня 2014 року літак AirAsia приблизно через 40 хвилин після вильоту з індонезійського міста Сурабая в Сінгапур зник з екранів радарів, перебуваючи в районі острова Калімантан /Борнео/. На борту А320-200 перебували 155 пасажирів і сім членів екіпажу. На сьогоднішній день рятувальникам вдалося виявити тіла 41 з тих людей, які знаходилися на борту рейсу QZ 8501.