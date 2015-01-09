США і Куба призначили дату переговорів після півстолітньої паузи

Переговори будуть стосуватися питань міграції, уточнили в Державному департаменті Сполучених Штатів, передає Новое Время з посиланням на ВВС-Україна.

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У середині грудня президент США Барак Обама виступив з офіційною заявою про відновлення дружніх відносин з Кубою. Паралельно в ефірі кубинських каналів президент Рауль Кастро оголосив про примирення зі Штатами.

У той же час, сенатори-республіканці називали президента США "наївним" і збиралися блокувати зближення з Кубою.