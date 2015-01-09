КНДР попросила у Росії поставити їй винищувачі Су-35 - ЗМІ

Як стверджує південнокорейська щоденна газета "Чунан ільбо", відповідне звернення озвучив член Президії Політбюро Центрального комітету Трудової партії Кореї, секретар ЦК ТПК Цой Рен Хе в ході недавнього візиту в РФ. Про це повідомляє ТАСС.

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В опублікованій у п'ятницю статті автори видання озвучили оцінку, згідно з якою КНДР "здатна виробляти різне озброєння і самостійно, проте, будівництво винищувачів вимагає більш сучасних технологій, тому Північ і шукає допомоги з боку Росії".

Раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин затвердив новий план військового вторгнення в Південну Корею з застосуванням методів ведення асиметричної війни, включаючи використання ядерного арсеналу.