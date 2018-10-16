У Нью-Йорку вперше за чверть століття вихідні пройшли без стрілянини
14:30, 16 жовтня 2018Світ
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Останній раз подібна ситуація фіксувалася в 1993 році.
Ілюстрація / REUTERS
У Нью-Йорку на минулих вихідних вперше за 25 років не зафіксували жодного випадку стрільби.
Як зазначається, останній раз подібна ситуація фіксувалася в 1993 році. Про це повідомляє New York Post з посиланням на поліцію американського міста.
Мер міста Білл де Блазіо похвалив поліцейських Нью-Йорка.
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«На останніх вихідних — у п'ятницю, суботу й неділю — не було жодного випадку стрілянини в Нью-Йорку. Хіба це не чудово?» — висловився де Блазіо.
Тим не менш вже в понеділок в місті сталася стрілянина: в районі Бронкс чоловік отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований. Повідомляється, що його здоров'ю ніщо не загрожує.
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