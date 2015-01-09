Головний аеропорт Франції працює з перебоями через антитерористичну операцію

Про це повідомив оператор паризьких аеропортів Aroports de Paris, передає ТАСС.

"В цілях обережності злітно-посадкова смуга "Північ" закрита для приземлення літаків", - наголошується в комюніке ADP.

Замість неї всі рейси прямують на південну смугу аеропорту Руассі - Шарль де Голль. Це призводить до деяких затримок.

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Нагадаємо, сьогодні двоє невідомих, озброєних автоматичною зброєю, викрали автомобіль в департаменті Уаза. Пізніше вони влаштували перестрілку з поліцією на трасі департаменту Сена і Марна і захопили заручників.

Поліція підтвердила, що злочинцями, які захопили заручників, точне число яких невідомо, в промзоні міста Данмартан-ан-Гоель є брати Куаши, що розшукуються за вчинення теракту в редакції Сharlie Hebdo.