Головний аеропорт Франції працює з перебоями через антитерористичну операцію
Розклад польотів в аеропорту Руассі-Шарль де Голль порушено через проведення антитерористичної операції на північ від Парижа.
Про це повідомив оператор паризьких аеропортів Aroports de Paris, передає ТАСС.
"В цілях обережності злітно-посадкова смуга "Північ" закрита для приземлення літаків", - наголошується в комюніке ADP.
Замість неї всі рейси прямують на південну смугу аеропорту Руассі - Шарль де Голль. Це призводить до деяких затримок.
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Нагадаємо, сьогодні двоє невідомих, озброєних автоматичною зброєю, викрали автомобіль в департаменті Уаза. Пізніше вони влаштували перестрілку з поліцією на трасі департаменту Сена і Марна і захопили заручників.
Поліція підтвердила, що злочинцями, які захопили заручників, точне число яких невідомо, в промзоні міста Данмартан-ан-Гоель є брати Куаши, що розшукуються за вчинення теракту в редакції Сharlie Hebdo.