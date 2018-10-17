«Поділили в Мінську благодать»: Шнуров написав грубого вірша про розрив РПЦ з Константинополем
Скандальний російський музикант Сергій Шнуров відреагував на рішення Російської православної церкви припинити стосунки з Вселенським патріархатом, написавши непристойного вірша.
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Свій вірш з критикою рішення РПЦ Шнуров опублікував в Instagram:
Не бухаю третий день уже!
То поклоны бью, то помолюсь
Бог, услышь! Я твой же протеже!
Православные ребята, христиане
Поделили в Минске благодать.
Но не выйдет море, гром не грянет
И других последствий не видать.
Может где-то ё***тся ракета
Или загорится дом жилой,
Нам ведь, братцы, не в новинку это,
Тем кто в семьдесят уже не пожилой.
Тю, у них опять случилась схизма,
Обух цел, но лупит та же плеть.
Боже, дай нам больше пох**зма,
Чтобы всю х**ню преодолеть.
Сам себе не впізнаю. Ти бачиш, Люсь. Не бухають третій день вже! То б'ю поклони, то помолюсь Боже, почуй! Я ж твій протеже! Православні хлопці, християни Поділили в Мінську благодать. Але не вийде море, грім не вдарить Та інших наслідків не бачити. Може десь ебнется ракета Або загориться будинок житловий, адже Нам, браття, не в новинку це, Тим хто в сімдесят вже не літній. Тю, у них знову трапилася схизма, Обух цілий, але лупить та ж батіг. Боже, дай нам більше похуїзму, Щоб всю хуйню подолати.
Нагадаємо, Сергія Шнурова включили до бази даних українського центру "Миротворець" за гастролі в окупованому Криму в серпні 2016 року.
15 жовтня Російська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Синоду РПЦ в Мінську.
В РПЦ заявили про «зазіхання Константинопольського патріархату на канонічну територію РПЦ» у зв'язку з продовженням процедури надання втокефалії церкві України.