«Поділили в Мінську благодать»: Шнуров написав грубого вірша про розрив РПЦ з Константинополем

РПЦ ухвалила рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом через його рішення щодо української автокефалії.

Скандальний російський музикант Сергій Шнуров відреагував на рішення Російської православної церкви припинити стосунки з Вселенським патріархатом, написавши непристойного вірша.

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Свій вірш з критикою рішення РПЦ Шнуров опублікував в Instagram:

Не бухаю третий день уже!

То поклоны бью, то помолюсь

Бог, услышь! Я твой же протеже!

Православные ребята, христиане

Поделили в Минске благодать.

Но не выйдет море, гром не грянет

И других последствий не видать.

Может где-то ё***тся ракета

Или загорится дом жилой,

Нам ведь, братцы, не в новинку это,

Тем кто в семьдесят уже не пожилой.

Тю, у них опять случилась схизма,

Обух цел, но лупит та же плеть.

Боже, дай нам больше пох**зма,

Чтобы всю х**ню преодолеть.

Нагадаємо, Сергія Шнурова включили до бази даних українського центру "Миротворець" за гастролі в окупованому Криму в серпні 2016 року.

15 жовтня Російська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Синоду РПЦ в Мінську.

В РПЦ заявили про «зазіхання Константинопольського патріархату на канонічну територію РПЦ» у зв'язку з продовженням процедури надання втокефалії церкві України.