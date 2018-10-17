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«Поділили в Мінську благодать»: Шнуров написав грубого вірша про розрив РПЦ з Константинополем

08:31, 17 жовтня 2018
Світ
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Шнуров відреагував на нову церковну схизму непристойними віршами / Instagram - shnurovs

Скандальний російський музикант Сергій Шнуров відреагував на рішення Російської православної церкви припинити стосунки з Вселенським патріархатом, написавши непристойного вірша.

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Свій вірш з критикою рішення РПЦ Шнуров опублікував в Instagram:

Не бухаю третий день уже! 

То поклоны бью, то помолюсь 

Бог, услышь! Я твой же протеже! 

Православные ребята, христиане 

Поделили в Минске благодать. 

Но не выйдет море, гром не грянет 

И других последствий не видать. 

Может где-то ё***тся ракета 

Или загорится дом жилой, 

Нам ведь, братцы, не в новинку это, 

Тем кто в семьдесят уже не пожилой. 

Тю, у них опять случилась схизма, 

Обух цел, но лупит та же плеть. 

Боже, дай нам больше пох**зма, 

Чтобы всю х**ню преодолеть.

Сам себе не впізнаю. Ти бачиш, Люсь. Не бухають третій день вже! То б'ю поклони, то помолюсь Боже, почуй! Я ж твій протеже! Православні хлопці, християни Поділили в Мінську благодать. Але не вийде море, грім не вдарить Та інших наслідків не бачити. Може десь ебнется ракета Або загориться будинок житловий, адже Нам, браття, не в новинку це, Тим хто в сімдесят вже не літній. Тю, у них знову трапилася схизма, Обух цілий, але лупить та ж батіг. Боже, дай нам більше похуїзму, Щоб всю хуйню подолати.

Публікація від Shnurov Sergey (@shnurovs)

Нагадаємо, Сергія Шнурова включили до бази даних українського центру "Миротворець" за гастролі в окупованому Криму в серпні 2016 року.

15 жовтня Російська православна церква ухвалила рішення про повне припинення євхаристійних відносин з Константинопольським патріархатом. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Синоду РПЦ в Мінську.

В РПЦ заявили про «зазіхання Константинопольського патріархату на канонічну територію РПЦ» у зв'язку з продовженням процедури надання втокефалії церкві України.

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Теги: #РПЦ#Шнуров