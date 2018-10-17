Євросоюз готовий продовжити на рік перехідний період для Brexit

На переговорах про Brexit Євросоюз йде на поступки Великобританії. Глава делегації ЄС Мішель Барньє запропонував продовжити термін перехідного періоду після Brexit на один рік.

У суперечках про умови впорядкованого виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit) ЄС висловив готовність піти на поступки Лондону.

Глава делегації ЄС Мішель Барньє запропонував продовжити на один рік термін перехідного періоду після "Брекзиту", упродовж якого для громадян і підприємств не відбудеться ніяких змін, повідомляє DW.

Натомість Брюссель очікує, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей піде на поступки у питанні про ірландські кордони.

Досі Євросоюз наполягав на завершення перехідного періоду до кінця 2020 року. Глава МЗС Люксембурга Жан Ассельборн також висловився за продовження перехідного періоду. "Якщо буде доданий ще один рік, це не зашкодить Європі, як, сподіваюся, і Великобританії", - сказав він в інтерв'ю німецькій радіостанції Deutschlandfunk 17 жовтня.

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Напередодні відкриття ввечері 17 жовтня в Брюсселі саміту Євросоюзу Ассельборн виключив можливість швидкого прориву. "Я виключаю навіть диво", - сказав він, хоча і висловив упевненість у тому, що до грудня сторони домовляться про майбутні стосунки. Жан Ассельборн попередив, що якщо цього не станеться, то буде втрачено десятки тисяч робочих місць.

В даний час переговори про умови Brexit перебувають у глухому куті. Глави держав і урядів країн ЄС сподіваються, що нинішній саміт надасть цьому діалогу новий імпульс. Спостерігачі не виключають, що пропозиція Барньє може привести до прориву на переговорах.