Терористи, які розстріляли Сharlie Hebdo, тренувалися в таборі Аль-Каїди - ЗМІ

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на New York Times.

Старший з братів Саїд Куші провів кілька місяців у тренувальному центрі терористів в Ємені, де його навчили влучно стріляти і вести бій в малих приміщеннях. Це видно на відеозапису нападу на Сharlie Hebdo.

"Французькі та американські спецслужби знали, що Куші тренувався в Ємені. Він вирушив туди, як і багато мусульманських юнаків на Заході, на заклик фанатика Анвара Аль-Авлакі в 2011 році, який був ключовою особою в структурі Аль-Каїди в арабському регіоні", - йдеться в статті.

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Видання також нагадує, що Авлакі закликав вбити автора карикатур на пророка Мухаммада. Правоохоронці стежили за братами Куші впродовж років. Вони також занесені у базу розвідки США про терористів, а також до переліку осіб, яким заборонено авіаперельоти.

Шериф Куші вперше потрапив під нагляд поліції Франції десять років тому, коли йому було трохи більше 20 років. У 2005 році його заарештували, коли він збирався летіти в Сирію, сподіваючись згодом потрапити в Ірак. Він просидів у в'язниці три роки.