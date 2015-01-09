Сина Джекі Чана посадили на півроку за утримання наркопритону

Також Джейсі Чан має виплатити штраф у дві тисячі юанів (322 долари США). Згідно з китайським законодавством, сину кіноактора загрожувало до трьох років в'язниці, передає Російська служба BBC.

Раніше він визнав свою провину.

У червні китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до введення найсуворіших заходів з боротьби з наркоманією.

Читайте такожУ світі щороку фіксується близько 183 тисяч смертей, пов'язаних із наркотиками - ООН

Після цього у Китаї розгорнулася кампанія проти підозрюваних наркоторговців і наркоманів, яка вже призвела до арештів низки знаменитостей.

У грудні прокуратура пред'явила 32-річному Джейсі Чану обвинувачення в утриманні наркопритону. Чан був затриманий у серпні 2014 року в Пекіні разом із відомим тайванським актором Ке Чэньдуном (Каєм Ко).

У серпні під час рейду в будинку сина кіноактора було виявлено 100 грамів марихуани.

Джекі Чан раніше заявляв, що шокований арештом сина і не має наміру допомагати йому уникнути правосуддя.

У 2009 році Джекі Чан був призначений головою Китайського національного комітету з боротьби з наркотиками.

Раніше УНІАН повідомляв, що син легендарного бразильського футболіста Пеле - Эдіньйо - засудили до 33 років в'язниці за відмивання грошей, отриманих шляхом незаконного продажу наркотиків.