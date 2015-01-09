У Парижі терміново закриваються єврейські магазини та ресторани - ЗМІ

За інформацією британського телеканалу Sky News, після захоплення заручників в магазині кошерних товарів в Парижі по всій французькій столиці терміново закриваються єврейські магазини та ресторани, повідомляє ТСН.ua.

У п'ятницю, 9 січня, після захоплення заручників у магазині кошерних товарів в Парижі керівництво багатьох єврейських магазинів і ресторані вирішило екстрено закрити свої заклади з міркувань безпеки.

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Про це в прямому ефірі повідомили журналісти телеканалу Sky News. ЗМІ також повідомляють, що поліція перекрила кілька станцій метро в районі Порт-де-Вінсен, де відбулося захоплення заручників.

Однак самі правоохоронці спростували дану інформацію.