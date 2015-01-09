ЗМІ: На півдні Франції захопили заручників у ювелірному магазині (фото)

19:48, 09 січня 2015
Світ
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Повідомляється, що в руках зловмисників перебувають від однієї до двох осіб.

@MBargain / twitter.com

У п'ятницю у Франції знову захопили заручників - в ювелірному магазині в центрі міста Монпельє, передають РИА Новости з посиланням на телеканал BFMTV.

Інформація про захоплення заручників надійшла незабаром після звільнення узятих у полон відвідувачів кошерного магазину в Парижі.

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Як передає портал 20minutes.fr, у руках зловмисників перебувають від однієї до двох осіб.

Квартал, де стався інцидент, оточено. На місці працюють правоохоронні органи. Найбільш вірогідною версією події поки є пограбування.

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