ЗМІ: На півдні Франції захопили заручників у ювелірному магазині (фото)
Повідомляється, що в руках зловмисників перебувають від однієї до двох осіб.
У п'ятницю у Франції знову захопили заручників - в ювелірному магазині в центрі міста Монпельє, передають РИА Новости з посиланням на телеканал BFMTV.
Інформація про захоплення заручників надійшла незабаром після звільнення узятих у полон відвідувачів кошерного магазину в Парижі.
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Як передає портал 20minutes.fr, у руках зловмисників перебувають від однієї до двох осіб.
Hostage-taking at #Montpellier is due to a robbery that goes wrong pic.twitter.com/PV5Ir8Xlf1http://t.co/aFDnH2T5UH
— ElenaTzouanacou (@elenacou) January 9, 2015
#BREAKING -3rd hostage situation at #Montpellier jeweller. 2 gunmen, 1-2 hostages. Some reports of robbery gone wrong pic.twitter.com/oJTA6oY6aI
— leungfaye (@leungfaye) January 9, 2015
Квартал, де стався інцидент, оточено. На місці працюють правоохоронні органи. Найбільш вірогідною версією події поки є пограбування.