ЗМІ: На півдні Франції захопили заручників у ювелірному магазині (фото)

У п'ятницю у Франції знову захопили заручників - в ювелірному магазині в центрі міста Монпельє, передають РИА Новости з посиланням на телеканал BFMTV.

Інформація про захоплення заручників надійшла незабаром після звільнення узятих у полон відвідувачів кошерного магазину в Парижі.

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Як передає портал 20minutes.fr, у руках зловмисників перебувають від однієї до двох осіб.

#BREAKING -3rd hostage situation at #Montpellier jeweller. 2 gunmen, 1-2 hostages. Some reports of robbery gone wrong pic.twitter.com/oJTA6oY6aI — leungfaye (@leungfaye) January 9, 2015

Квартал, де стався інцидент, оточено. На місці працюють правоохоронні органи. Найбільш вірогідною версією події поки є пограбування.