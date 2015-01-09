Прем'єр Франції: рішення про штурм будівель, в яких перебували терористи, прийняв Олланд

Про це повідомив в п'ятницю прем'єр-міністр Манюэль Вальс, виступаючи на каналі TF-1, передає ТАСС.

"Рішення про штурм було прийнято президентом Франції спільно з прем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ", - сказав він.

Прем'єр не виключає можливості нових терористичних атак.

Читайте такожПрезидент Франції підтвердив загибель чотирьох заручників у паризькому магазині

"Франція зіткнулася з безпрецедентним рівнем тероризму. Не можна виключати можливості нових атак проти країни", - сказав Вальс. "Франція веде справжню війну проти тероризму", - підкреслив він, додавши, що вона здійснюється при суворому дотриманні законів країни".