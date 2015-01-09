Прем'єр Франції: рішення про штурм будівель, в яких перебували терористи, прийняв Олланд
22:52, 09 січня 2015Світ
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Рішення про проведення штурму будівель, в яких перебували терористи, було прийнято президентом Франції Франсуа Олландом.
REUTERS
Про це повідомив в п'ятницю прем'єр-міністр Манюэль Вальс, виступаючи на каналі TF-1, передає ТАСС.
"Рішення про штурм було прийнято президентом Франції спільно з прем'єр-міністром і міністром внутрішніх справ", - сказав він.
Прем'єр не виключає можливості нових терористичних атак.
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"Франція зіткнулася з безпрецедентним рівнем тероризму. Не можна виключати можливості нових атак проти країни", - сказав Вальс. "Франція веде справжню війну проти тероризму", - підкреслив він, додавши, що вона здійснюється при суворому дотриманні законів країни".
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