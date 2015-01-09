В Париж на марш пам`яті приїде низка лідерів європейських держав. Порошенко також їде

Про це пише Газета.Ru з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, акція пройде в Парижі в неділю, 11 січня.

Свою згоду на участь у демонстрації також підтвердили канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем`єр-міністр Бельгії Шарль Мішель і голова уряду Іспанії Маріано Рахой.

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Свою участь у події у п`ятницю пізно ввечері підтвердив президент Петро Порошенко.

В неділю в Парижі з народом Франції і Президентом @fhollande візьму участь у Марші єдності. Скажемо НІ тероризму, ТАК -свободі і демократії. — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 Січень 2015

Очікується, що у марші візьмуть участь сотні тисяч людей.