В Париж на марш пам`яті приїде низка лідерів європейських держав. Порошенко також їде

23:46, 09 січня 2015
Світ
460 0

Прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і прем`єр-міністр Італії Маттео Ренці візьмуть участь у демонстрації проти тероризму і в пам`ять про загиблих у Charlie Hebdo.

REUTERS

Про це пише Газета.Ru з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, акція пройде в Парижі в неділю, 11 січня.

Свою згоду на участь у демонстрації також підтвердили канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем`єр-міністр Бельгії Шарль Мішель і голова уряду Іспанії Маріано Рахой.

Читайте такожЖурналіст Charlie Hebdo, який пережив теракт: Я бачив багато крові, я бачив жахіття

Свою участь у події у п`ятницю пізно ввечері підтвердив президент Петро Порошенко.

Очікується, що у марші візьмуть участь сотні тисяч людей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter