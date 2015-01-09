В Париж на марш пам`яті приїде низка лідерів європейських держав. Порошенко також їде
23:46, 09 січня 2015Світ
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Прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон і прем`єр-міністр Італії Маттео Ренці візьмуть участь у демонстрації проти тероризму і в пам`ять про загиблих у Charlie Hebdo.
REUTERS
Про це пише Газета.Ru з посиланням на Le Figaro.
Як повідомляється, акція пройде в Парижі в неділю, 11 січня.
Свою згоду на участь у демонстрації також підтвердили канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем`єр-міністр Бельгії Шарль Мішель і голова уряду Іспанії Маріано Рахой.
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Свою участь у події у п`ятницю пізно ввечері підтвердив президент Петро Порошенко.
В неділю в Парижі з народом Франції і Президентом @fhollande візьму участь у Марші єдності. Скажемо НІ тероризму, ТАК -свободі і демократії.
— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 Січень 2015
Очікується, що у марші візьмуть участь сотні тисяч людей.
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