Сірісена склав присягу нового президента Шрі-Ланки

00:24, 10 січня 2015
Світ
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Кандидат від об`єднаної опозиції Маїтхріпала Сірісена, який у п`ятницю раніше був офіційно оголошений переможцем президентських виборів, які відбулися в четвер у Шрі-Ланці, склав присягу як шостий глава держави. 

REUTERS

Урочиста церемонія інавгурації відбулася в місті Коломбо, передає ТАСС

Сірісена одержав на виборах 51,28% голосів.

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