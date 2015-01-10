Сірісена склав присягу нового президента Шрі-Ланки

Кандидат від об`єднаної опозиції Маїтхріпала Сірісена, який у п`ятницю раніше був офіційно оголошений переможцем президентських виборів, які відбулися в четвер у Шрі-Ланці, склав присягу як шостий глава держави.

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