Убитий у Франції терорист визнав, що був бойовиком "Ісламської держави"

Відповідну заяву він зробив після захоплення заручників телеканалу BFM, з яким зв'язався по телефону, передає ТАСС.

Журналісти не поширювали зміст цієї розмови аж до тих пір, як сили правопорядку не почали штурм магазину в районі паризьких Венсенських воріт, у приміщенні якого екстреміст утримував заручників.

У бесіді з репортерами Кулібалі також повідомив, що його діяльність у Франції фінансує імам Анвар аль-Авлакі. На запитання, чи підтримує терорист зараз зв'язок з братами Куаші, він відповів негативно. В той же час бойовик заявив, що синхронізував свою атаку з їх діями.

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Як повідомили французькі ЗМІ, після однієї з розмов по телефону у захопленому ним магазині Кулібалі погано повісив трубку і поліції було добре чути все, що відбувалося всередині. Коли правоохоронці почули, що радикал почав читати так звану молитву смертника, вони зрозуміли, що він має намір убити заручників. Саме тоді був даний сигнал до штурму. В результаті перестрілки зі спецпідрозділом Кулібалі був знищений.