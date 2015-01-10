«Аль-Каїда» пригрозила Франції новими терактами

Аудіозапис заяви аль-Надхарі процитувала американська служба спостереження за ісламістськими сайтами (SITE), повідомляє РБК.

За словами аль-Надхарі, «французам краще припинити агресію проти мусульман, і тоді, можливо, їх життя буде в безпеці». Однак у випадку, якщо Франція «відмовиться і поведе війну», то країну чекають нові теракти.

Читайте такожАтакували Charlie Hebdo у Парижі є членами "Аль-Каїди" - ЗМІ

Запис промови аль-Надхарі з'явилася на Youtube через кілька годин після ліквідації братів Саїда і Шерифа Куаші, які розстріляли 7 січня 12 осіб при атаці на редакцію тижневика Charlie Hebdo. За словами аль-Надхарі, «деякі сини Франції виявили неповагу до пророка Аллаха, тому група віруючих солдатів Аллаха навчила їх поважати і показала межі свободи слова».

9 січня французька поліція провела дві операції з ліквідації ісламських терористів. У передмісті Парижа Даммартані було ліквідовано братів Куаші. Заручник, якого вони утримували в будівлі друкарні не постраждав. Як заявив по телефону BFM-TV перед операцією Шериф Куаші, діями братів керувала єменська «Аль-Каїда».