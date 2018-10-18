Із Чорногорії екстрадували українку, яку розшукувало НАБУ
Із Чорногорії екстрадували громадянку України, яка розшукувалася Національним антикорупційним бюро за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд грн.
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Як повідомили у прес-службі НАБУ, Міністерством юстиції Чорногорії у вересні було прийнято рішення про видачу вказаної особи до України.
«18 жовтня вказана громадянка прийнята українськими правоохоронцями і передана детективам Національного антикорупційного бюро України», - йдеться у повідомленні.
Органом досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії.