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Із Чорногорії екстрадували українку, яку розшукувало НАБУ

15:29, 18 жовтня 2018
Світ
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Органом досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії / фото УНІАН

Із Чорногорії екстрадували громадянку України, яка розшукувалася Національним антикорупційним бюро за вчинення у складі злочинної організації фіктивного підприємництва та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом на загальну суму понад 1,6 млрд грн.

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Як повідомили у прес-службі НАБУ, Міністерством юстиції Чорногорії у вересні було прийнято рішення про видачу вказаної особи до України.

«18 жовтня вказана громадянка прийнята українськими правоохоронцями і передана детективам Національного антикорупційного бюро України», - йдеться у повідомленні.

Органом досудового розслідування проводяться невідкладні слідчі дії.

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Теги: #НАБУ#Чорногорія#екстрадиція