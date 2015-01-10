Новий президент Шрі-Ланки склав присягу

"Махінда Раджапакса, який керував країною з 2005 року, пограв на виборах - його колишній союзник отримав 51,3% голосів, передає Бі-бі-сі. До виборів Сиризена заручився підтримкою з боку тамільських і мусульманських лідерів. У той же час результати голосування показали, що він отримав велику кількість голосів сингалів, які на попередніх виборах підтримали Раджапакса", - йдеться в повідомленні.

Прихильники політика відзначають, що за його президентства припинилася громадянська війна і стався підйом в економіці, проте критики вважають, що президент стає більш авторитарним і корумпованим.