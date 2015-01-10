Помер італійський режисер Франческо Розі
18:43, 10 січня 2015Світ
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Відомий італійський режисер, володар Золотої пальмової гілки Каннського кінофестивалю Франческо Розі помер у віці 92 років.
У Римі помер режисер Франческо Розі \ www.cineblog.it
Його найбільш популярним фільмом вважається гангстерська стрічка "Дон Лучіано", повідомляє Бі-бі-сі.
За фільм "Справа Маттеї" в 1972 році він отримав Золоту пальмову гілку на фестивалі в Канні.
Режисер ставав лауреатом Венеціанського, Берлінського і Московського кінофестивалів.
Починаючи свою кінокар'єру, Франческо Розі працював асистентом у класиків італійського кінематографу - Лукіно Вісконті і Мікеланджело Антоніоні.
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