Помер італійський режисер Франческо Розі

Його найбільш популярним фільмом вважається гангстерська стрічка "Дон Лучіано", повідомляє Бі-бі-сі.

За фільм "Справа Маттеї" в 1972 році він отримав Золоту пальмову гілку на фестивалі в Канні.

Режисер ставав лауреатом Венеціанського, Берлінського і Московського кінофестивалів.

Починаючи свою кінокар'єру, Франческо Розі працював асистентом у класиків італійського кінематографу - Лукіно Вісконті і Мікеланджело Антоніоні.