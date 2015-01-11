Обама та Кемерон обговорять у Вашингтоні російську агресію, ІДІЛ, Еболу та інші проблеми

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Білого Дому Джоша Ернеста.

"Президент Барак Обама прийматиме прем'єр-міністра Об'єднаного Королівства Девіда Кемерона в Білому домі в четвер та п'ятницю, 15-16 січня", - сказано в заяві.

Наголошується, що візит Кемерона повинен засвідчити міцність двосторонніх відносин та дружні зв'язки між двома народами.

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"Обидва лідери обговорять низку питань, в тому числі економічне зростання, міжнародну торгівлю, кібербезпеку, Іран, ІДІЛ (Ісламську державу Іраку та Леванту), контртероризм, Еболу та дії Росії в Україні", - зазначається в повідомленні.