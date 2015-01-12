Марш єдності у Франції зібрав 3,7 млн осіб

Такі дані оприлюднило Міністерство внутрішніх справ Франції, повідомляє РБК з посиланням на Le Figaro

Раніше агентство Reuters повідомляло про те, що кількість приєдналися до маршу в інших містах Франції склала як мінімум 700 тис. осіб.

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У самому Парижі на вулиці вийшли близько 1,5 млн осіб, повідомляли організатори маршу.Водночас, за словами глави МВС Франції Беранара Казнєва, захід у французькій столиці був «безпрецедентним за масштабом» і що «офіційна оцінка чисельності учасників акції неможлива», повідомляв Le Monde.

Самі організатори спочатку припускали, що марш буде проходити в тиші, однак людей прийшло так багато, що це виявилося неможливо зробити.

Учасники маршу вийшли з табличками з написом «Je suis Charlie» [фр. «Я - Шарлі»] в пам'ять про загиблих у теракті співробітників французького сатиричного тижневика Charlie Hebdo. Іншим символом акції став олівець - символ редакції Charlie Hebdo і боротьби за свободу слова.