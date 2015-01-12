У Лос-Анджелесі оголошені лауреати премії «Золотий глобус» (фото)

Фільм «Отроцтво» Річарда Лінклейтера отримав головну нагороду як кращий драматичний фільм. У номінації «Краща комедія або мюзикл» переможцем виявився «Готель "Гранд Будапешт"» Уеса Андерсона.

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Кращою актрисою в драматичному фільмі стала Джуліанна Мур за роль хворої Альцгеймером Еліс Хоуланд у фільмі «Все ще Еліс». А кращим актором в драматичному фільмі був визнаний Едді Редмейн, який зіграв вченого Стівена Хокінга у фільмі «Теорія всього», пише Дождь.

Серед серіалів номінацію «Кращий комедійний серіал» взяло «Очевидне». Кращим драматичним серіалом виявилася драма «Коханці». А міні-серіалом 2014 року став «Фарго».

Переможець в номінації «Краща музика до фільму» - Йохан Йоханнссон за роботу над саундтреком до «Теорії всього». А номінацію «Краща пісня» взяли Джон Ледженд і Common за композицію Glory до фільму «Сельма».

Кращим фільмом іноземною мовою був визнаний російський «Левіафан» Андрія Звягінцева.

Премію Сесіля Де Мілля за внесок у кінематограф вручили акторові Джорджу Клуні.

Повний список переможців опублікований на сайті премії.

«Золотий глобус» - американська премія, що присуджується Голлівудською асоціацією іноземної преси з 1944 року за кінофільми і телевізійні серіали. Премія вручається щороку в січні за результатами голосування 90 міжнародних журналістів, які живуть в Голлівуді.

Премію «Золотий глобус» часто називають генеральною репетицією перед кінопремію «Оскар». 72-ий за рахунком церемонію вже третій раз поспіль провели актриси Емі Полер і Тіна Фей.