Москва розцінить будь-який військовий напад на Білорусь як атаку на Росію - посол

Мовляв, така атака буде нападом із всіма наслідками.

Посол РФ в Білорусі Михайло Бабич заявив, що Москва розцінить будь-який військовий напад на Білорусь як напад на Росію.

Про це він заявив в інтерв'ю білоруському телеканалу "Беларусь 1», інформує "ТАСС".

Такими словами посол прокоментував можливість створення постійної американської бази в Польщі, яку обговорювали президент США Трамп і президент Польщі Туск раніше у Вашингтоні.

"Звичайно, це фактор тривожний, і нехтувати ним не можна", - зазначив Бабич.

"Дуже важливий момент і для наших білоруських партнерів і, головне, для всіх тих, хто щось задумує: напад на Білорусь, будь-який у військовому плані, буде розцінюватися як напад на Росію з усіма наслідками" , - наголосив він.

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"У нас із нашими білоруськими партнерами абсолютне взаєморозуміння з цього питання: у нас діє регіональне угруповання військ і сил, і на сьогодні сформовані всі компоненти, які необхідні як для оборони, так і для удару у відповідь", - зауважив дипломат.

"Плани зі збільшення американського військового контингенту поблизу кордонів Росії і Білорусі не сприяють безпеці сусідніх країн. Ні для Польщі, ні для інших держав, де ці бази розгортаються, нічого хорошого таке протистояння не принесе", - підкреслив посол.