На американському телеканалі сталася стрілянина: є поранений

Постраждалий – чоловік, однак інформація про стан його здоров'я офіційно поки не уточнюється.

Мінімум одна особа отримала вогнепальне поранення унаслідок стрілянини, яка сталася в понеділок на телевізійній станції Fox-5 у Вашингтоні через спробу несанкціонованого проникнення в будівлю.

Про це інформує The Washington Post із посиланням на правоохоронні органи.

Постраждалий – чоловік, однак інформація про стан його здоров'я офіційно поки не уточнюється. Стрілянина сталася на телестанції на Вісконсін-авеню.

Читайте такожУ Нью-Йорку вперше за чверть століття вихідні пройшли без стрілянини

Репортер телеканалу Fox 5 Ліндсі Вотс повідомила на своєму твітері, що охоронець "вистрелив у чоловіка, який намагався несанкціоновано потрапити в будівлю". Вона також написала, що постраждалий був при свідомості, коли його забирала карета швидкої допомоги.

Правоохоронці проводять розслідування інциденту. За попередньою інформацією, чоловік не досягнув ньюзруму телеканалу.