этот материал доступен на русском

На американському телеканалі сталася стрілянина: є поранений

00:56, 23 жовтня 2018
Світ
826 0
Правоохоронці проводять розслідування інциденту / фото TWP

Мінімум одна особа отримала вогнепальне поранення унаслідок стрілянини, яка сталася в понеділок на телевізійній станції Fox-5 у Вашингтоні через спробу несанкціонованого проникнення в будівлю.

Про це інформує The Washington Post із посиланням на правоохоронні органи.

Постраждалий – чоловік, однак інформація про стан його здоров'я офіційно поки не уточнюється. Стрілянина сталася на телестанції на Вісконсін-авеню.

Читайте такожУ Нью-Йорку вперше за чверть століття вихідні пройшли без стрілянини

Репортер телеканалу Fox 5 Ліндсі Вотс повідомила на своєму твітері, що охоронець "вистрелив у чоловіка, який намагався несанкціоновано потрапити в будівлю". Вона також написала, що постраждалий був при свідомості, коли його забирала карета швидкої допомоги.

Правоохоронці проводять розслідування інциденту. За попередньою інформацією, чоловік не досягнув ньюзруму телеканалу. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #телеканал#стрілянина у США