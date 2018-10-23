Зять назвав Трампа «чорним лебедем»

Таку думку Джаред Кушнер висловив, коли його запитали, як вплине на Трампа можливий провал Республіканської партії на проміжних виборах.

Джаред Кушнер, зять і радник американського лідера Дональда Трампа, під час конференції CITIZEN у Нью-Йорку заявив, що президент США є «чорним лебедем».

Таку думку Кушнер висловив, коли його запитали, як вплине на Трампа можливий провал Республіканської партії на проміжних виборах. Про це повідомляє телеканал CNN.

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«Він чорний лебідь. Він все життя був чорним лебедем», — відреагував Кушнер.

На телеканалі нагадали, що автором цього терміна є американський математик і трейдер Нассім Ніколя Талеб. Він назвав «чорними лебедями» людей, яких неможливо підпорядкувати ніяким прогнозам і які змінюють уявлення інших про те, що можна і слід прогнозувати.