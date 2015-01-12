Спецслужби повідомили про плани терористів після Парижа нанести удар по Ватикану

У планах бойовиків - нанести удар по Ватикану, повідомляє Новое Время з посиланням на італійську газету Il Giornale. Папа Римський вже попереджений про небезпеку.

Італійська розвідка підтвердила отримання повідомлень від Моссада і ЦРУ, в яких аналізуються можливі сценарії, але при цьому не вказуються конкретні погрози. Міністр внутрішніх справ Італії Анжеліно Альфано заявив, що немає "практичних видимих ознак" підготовки можливих терактів на італійській території, хоча країна залишається в зоні ризику.

Раніше німецьке видання Bild am Sonntag розповсюдило інформацію про те, що Європі загрожує хвиля нових терактів. Про це свідчать дані Агентства національної безпеки США, спеціалістам якого вдалося розшифрувати розмови між лідерами угруповання Ісламська держава. Американська розвідка вважає, що Париж є лише передвісником цілої серії терактів в інших європейських столицях, зокрема в Римі.

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Генеральний директор британської контррозвідки MI5 Ендрю Паркер також заявляв про те, що небезпека "атак з численними жертвами" значно зросла.

В той же час Папа Римський Франциск закликав мусульманських лідерів засудити теракти в Парижі, а також виправдання насильства в ім'я віри, повідомляє The Independent. За словами Папи, неприпустимо використовувати бога лише в якості ідеологічного приводу для масових вбивств.