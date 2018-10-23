Путін захотів зустрітися з Трампом у Парижі

Відповідну пропозицію російський лідер висловив на зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

Президент Росії Путін заявив, що не розуміє «недружню позицію» США, і запропонував зустрітися з главою Білого дому Дональдом Трампом 11 листопада у Парижі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з помічником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном.

«На початку нашої бесіди хотів би згадати нашу зустріч з президентом Сполучених Штатів у Гельсінкі. Це була, на мій погляд, корисна, місцями досить жорстка зустріч і бесіда, але все ж таки у кінцевому підсумку, на мій погляд, конструктивна», - сказав Путін.

«Тому для нас, чесно скажу, часом дивно бачити, як Сполучені Штати вдаються стосовно Росії до абсолютно нічим не спровокованих кроків, які ми не можемо назвати дружніми. Ми ж навіть практично не відповідаємо на жоден з ваших кроків - ні, це все триває, триває», - сказав російський лідер.

При цьому він наголосив, що попри всі американські зусилля «торговий оборот між країнами зростає – торік на 16%, цього року на вісім уже зріс».

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«Дуже корисно буде обмінятися з Вами думками з питань стратегічної стабільності, з питань роззброєння, з регіональних конфліктів» - зазначив Путін.

«І звичайно, було б корисно продовжити прямий діалог і з президентом Сполучених Штатів, перш за все на полях міжнародних заходів, які найближчим часом відбудуться, наприклад, у Парижі. Звичайно, якщо американська сторона зацікавлена в таких контактах», - сказав президент Росії.

У свою чергу, Болтон запевнив, що Трамп буде радий зустрітися з Путіним.

«Звичайно, президенту Трампу буде дуже приємно зустрітися з вами у Парижі на полях цієї міжнародної зустрічі, про яку ви говорили», - сказав Болтон.

«Незважаючи на ті відмінності, які існують між нами відповідно до національних інтересів кожної країни, проте дуже корисно нам зустрічатися і знаходити ті точки дотику, які можуть бути для нас корисні», - додав помічник президента США.

Як повідомлялося, 11 листопада у Парижі пройдуть урочисті заходи на честь 100-річчя закінчення першої світової війни. У них візьмуть участь світові лідери, зокрема президент США.