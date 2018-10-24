Болтон підтвердив домовленість про зустріч Трампа і Путіна 11 листопада у Парижі

За словами Джона Болтона, зустріч відбудеться під час святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни, яке намічено на 11 листопада.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що з президентом Росії Володимиром Путіним досягнуто домовленості про проведення у Парижі 11 листопада зустрічі глав США і Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Болтон повідомив на прес-конференції в Москві.

«Я відповів: так, у Парижі можливо. І вона відбудеться на святкуванні 100-річчя закінчення Першої світової війни», - сказав радник президента США.

За його словами, відбулося обговорення низки питань з керівництвом РФ і вдалося провести «поглиблену дискусію з питань політики США і Росії», а також «як розвивати діалог» двох країн.

Болтон наголосив, що зустрічі в Москві «були дуже комплексні й детальні».

Крім цього він повідомив, що сторони домовилися, що перша зустріч спільної російсько-американської бізнес-ради відбудеться у перші три місяці наступного року.

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Болтон також зазначив, що він висловив занепокоєння з приводу втручання Росії у вибори в США.

«Ми говорили, що це завдало шкоди відносинам двох країн. Ми також обговорили питання, пов'язані з контролем озброєння, і також поговорили про рішення президента Трампа про вихід з ДРСМД», - заявив Болтон.

При цьому він сподівається, що Росія не буде втручатися у майбутні проміжні вибори до конгресу США.

«Ми уважно стежимо за всім, що відбувається напередодні наших виборів. Директор ФБР Кріс Рей заявив, що наразі вони не бачать жодних дій, які б нагадували своїм масштабом дії в 2016 році. Природно, все це може змінитися буквально з натисканням клавіші, але я сподіваюся, що нічого цього не станеться», - сказав радник президента США

Крім того, Болтон додав, що США ще не ухвалили рішення щодо нових санкцій стосовно РФ у зв'язку із звинуваченнями у ймовірному застосуванні хімзброї у Великій Британії.

«Можу сказати, що ми розглядаємо зобов'язання, які у нас є за нашим законодавством, в світлі хімічної атаки у Великій Британії, але ми наразі не ухвалили рішення про санкції», - підсумував він.