У Німеччині пройшов черговий марш проти ісламізації (фоторепортаж)

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, акція пройшла, незважаючи на заклики деяких німецьких політиків скасувати марш.

Міністр юстиції Німеччини Хейко Маас попросив людей не ходити на марші активістів антиісламського руху PEGIDA ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу"), а самих активістів - не спекулювати паризької трагедією.

Читайте такожУ Німеччині побоюються послідовників паризьких терористівУ той же час, канцлер Ангела Меркель пообіцяла взяти участь в іншому мітингу - у вівторок відбудеться марш "за відкриту і толерантну Німеччину", скликаний за ініціативою лідерів мусульманських громад.