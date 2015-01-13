У Німеччині пройшов черговий марш проти ісламізації (фоторепортаж)
08:52, 13 січня 2015Світ
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Тисячі протестувальників зібралися в центрі Дрездена для участі в мітингу проти ісламізації Європи, скликаному після терактів в Парижі.
REUTERS
Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, акція пройшла, незважаючи на заклики деяких німецьких політиків скасувати марш.
Міністр юстиції Німеччини Хейко Маас попросив людей не ходити на марші активістів антиісламського руху PEGIDA ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу"), а самих активістів - не спекулювати паризької трагедією.
Читайте такожУ Німеччині побоюються послідовників паризьких терористівУ той же час, канцлер Ангела Меркель пообіцяла взяти участь в іншому мітингу - у вівторок відбудеться марш "за відкриту і толерантну Німеччину", скликаний за ініціативою лідерів мусульманських громад.
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