Віце-президент США допустив розміщення ядерної зброї в космосі

Пенс переконаний, що це ніяк не суперечить чинним міжнародним законам.

Чиновники США вже просувають ідею доставляти вантажі американським військам за допомогою багаторазових ракет через космічні порти. Тож розміщення на орбіті вогневих сил теж може бути не таким вже й маловірогідним.

Віце-президент США Майк Пенс не відкидає можливості, що ядерна зброя його країни у майбутньому буде розміщена в космосі, пише Business Insider. Наразі умови Угоди про космос від 1967 року забороняє розміщувати на орбіті «зброю масового знищення». Однак, документ не забороняє виводити туди звичайні види озброєння. Американські журналісти запитали Пенса, чи не думає Вашингтон добитися перегляду міжнародних домовленостей.

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«Та угода, вона не забороняє військову активність. Вона дає країнам цілком широку гнучкість діяти в інтересах своєї безпеки у космосі. Наразі ми не бачимо потреби вносити зміни в угоду. Але з часом надія на те, що космос лишиться площиною, в якій панує мир, буде вимагати військової присутності», - пояснив віце-президент США.

На уточнююче питання журналістів Пенс підкреслив, що зараз розміщення ядерної зброї на орбіті Землі заборонене.

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«Але, на мою думку, нам потрібно подбати про те, щоб забезпечити захист народу Сполучених Штатів. І президент рішучий в цьому. Ми хочемо і далі підтримувати принцип, згідно з яким мир досягається через силу», - сказав він.