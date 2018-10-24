Королева Британії вперше висловилася про Brexit

На думку королеви Єлизавети, британські відносини з сусідами в Європі – це «найбільша цінність» її країни.

Виступаючи на банкеті на честь короля Нідерландів Віллема-Александра і його дружини королеви Максими, королева Великої Британії Єлизавета ІІ оголосила, що її країна «з нетерпінням чекає на нове партнерство з Європою».

Про це повідомляє Daily Star, додаючи, що британський монарх традиційно лишається політично нейтральним. Однак, королева може використовувати престол для зміцнення дипломатичних відносин і просування порозуміння з іншими країнами.

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«Я пригадую державний візит вашої бабусі королеви Джуліани і принца Бернхарда в 1972 році. Я говорила тоді про те, наскільки наші народи добре порозумілися. І відносини будуть ставати ще важливішими з появою нової конфігурації Європи. Тепер, коли ми чекаємо на нове партнерство з Європою, наші спільні цінності і зобов’язання один перед одним стали нашою найбільшою цінністю. І вони демонструють, що навіть після великої зміни наш тривалий союз лишається сильним. Будучи новаторами, торговцями і інтернаціоналістами, ми дивимося впевнено у майбутнє», - сказала королева Британії.

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Раніше король Нідерландів Віллем-Александер висловлював жаль через рішення Великої Британії покинути Євросоюз. Однак, він додав, що поважає волю британського народу.