Телефон Трампа прослуховують китайські та російські спецслужби - NYT
06:14, 25 жовтня 2018Світ
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Трамп ігнорує поради спецслужб і продовжує користуватися телефоном.
Дональд Трамп / REUTERS
Спецслужби США неодноразово попереджали президента Дональда Трампа про те, що його особистий телефон недостатньо захищений.
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На думку спецслужб, телефон Трампа прослуховують співробітники розвідки Китаю і Росії, повідомляє The New York Times.
За даними видання, Трамп ігнорує поради спецслужб і продовжує користуватися телефоном без необхідного рівня захисту.
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