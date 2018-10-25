Телефон Трампа прослуховують китайські та російські спецслужби - NYT

Трамп ігнорує поради спецслужб і продовжує користуватися телефоном.

Спецслужби США неодноразово попереджали президента Дональда Трампа про те, що його особистий телефон недостатньо захищений. Читайте такожЗять назвав Трампа «чорним лебедем» На думку спецслужб, телефон Трампа прослуховують співробітники розвідки Китаю і Росії, повідомляє The New York Times. За даними видання, Трамп ігнорує поради спецслужб і продовжує користуватися телефоном без необхідного рівня захисту.

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