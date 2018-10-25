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Телефон Трампа прослуховують китайські та російські спецслужби - NYT

06:14, 25 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп / REUTERS

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На думку спецслужб, телефон Трампа прослуховують співробітники розвідки Китаю і Росії, повідомляє The New York Times.

За даними видання, Трамп ігнорує поради спецслужб і продовжує користуватися телефоном без необхідного рівня захисту.

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Теги: #телефон#спецслужби РФ#Дональд Трамп