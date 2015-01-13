Екологи попереджають про катастрофу на Байкалі: рівень води аномально впав, влада може ввести НС

Озеро Байкал аномально обміліло: рівень води різко знизився на 40 см, що стало мінімальним показником за останні 60 років, повідомляє Коммерсантъ.

У трагедії звинувачують ВАТ «Иркутскэнерго», який забирає воду з озера для своїх потреб. Влада Бурятії припускає можливість введення режиму НС у регіоні.

Про аномальне обміління озера повідомив глава міністерства природних ресурсів Бурятії Юрій Саф'янов. За його словами, рівень води знизився на 40 см порівняно з показником 2013 року. Такий маловодний період відзначений вперше за 60 років, уточнив міністр.

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Жителі бурятського узбережжя Байкалу скаржаться на те, що з криниць зникла вода. Рибалки, які вийшли на підлідний лов у дельті річки Селенга, кажуть про відсутність риби. У Кабанском районі республіки горять торф'яні болота. Останні роки були посушливими, що у деякій мірі й призвело до падіння рівня води в озері. Але, за словами екологів, настільки значне зниження пов'язане з діями гідроенергетиків Іркутської області. Навесні минулого року у надії на повноводдя вони злили велику кількість води Байкалу.

Як повідомив губернатор Іркутської області Сергій Єрощенко у листі до Мінприроди, без води, електроенергії та опалення можуть залишитися понад 200 тис. осіб. Збиток в цьому випадку перевищить 200 млн руб. на добу.

Питання про те, чи можна знизити мінімально допустимий рівень води в Байкалі, обговорювалося місяць тому на нараді під керівництвом глави Мінприроди Сергія Донського. Остаточне рішення ухвалене не було. У відомстві заявили про те, що даних поки що недостатньо. Додаткові консультації з експертами мають завершитися до весни.