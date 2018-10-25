Кремль звинуватив армію США в атаці на російську військову базу в Сирії

У Москві стверджують, що більше десятка американських безпілотників проникли в розташування російських військ «в бойовому режимі».

Росія звинуватила військових США у організації атаки на російську авіабазу «Хмеймім» на території Сирії за допомогою безпілотників. 13 американських машин були нібито під контролем екіпажу на борту розвідувального літака Poseidon-8, який вів патрулювання над Середземним морем неподалік від охопленої війною країни.

Про це пише Daily Star, нагадуючи, що авіабаза неподалік міста Латакія стала головним центром для російських операцій в Сирії.

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«13 безпілотників рухалися відповідно до режиму загального бойового розгортання. Ними керувала одна і та ж команда військових. Весь цей час американський розвідувальний літак Poseidon-8 патрулював Середземне море вже вісім годин», - сказав заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін.

За його словами, безпілотники були знищені, коли вони проникли на російську базу. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що він був «стривожений» повідомленнями про те, що атакою керували військові США. Він не виключив, що цей епізод президент Володимир Путін обговорить з Дональдом Трампом під час їхньої зустрічі в Парижі, яка пройде 11 листопада.

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За словами Фоміна, безпілотники перейшли в «ручний режим керування», коли їхню атаку відбили за допомогою «електронних засобів протидії» на російській базі. На його думку, американці умисне влаштували напад.

«Ручне управління здійснювали не десь у селі, а з Poseidon-8, на якому є сучасне обладнання. Там взяли контроль в свої руки», - переконаний заступник міністра оборони РФ.

Атака на «Хмеймім», про яку заявили в Росії, відбулася нібито 6 січня цього року. Але про неї оголосили чомусь лише зараз.