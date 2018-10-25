Літак Wizz Air здійснив аварійну посадку через повідомлення про бомбу

Повідомлення надійшло з грузинського аеропорту.

Літак лоукост-оператора Wizz Air прямував з Кутаїсі у Варшаву. Однак, рейс довелося перервати і здійснити термінову посадку в Бухаресті через повідомлення про бомбу.

Як повідомляє Reuters, на борту літака було 173 пасажири. Їх евакуювали негайно після посадки в румунській столиці.

«Повідомлення про загрозу від бомби надійшло з аеропорту Кутаїсі. Там жінка надала дуже точні деталі», - сказав прес-секретар аеропорту в Бухаресті Валентин Йордаче.

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Наразі літак проходить перевірки. Щойно вони будуть закінчені, рейс продовжиться.