У Пентагоні схвалили відправку військових на кордон з Мексикою
21:25, 26 жовтня 2018Світ
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Підкреслюється, що схвалення Меттіса не є «наказом до розгортання військ».
Джеймс Мэттис / REUTERS
Глава Міністерства оборони США Джеймс Меттіс схвалив відправку військовослужбовців на американо-мексиканський кордон, передає Reuters з посиланням на джерела.
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Як наголошується в документі не вказується кількість військових, яких планується відправити на кордон з Мексикою.
Підкреслюється, що схвалення Меттіса не є «наказом до розгортання військ».
Раніше The Washington Post писала, що президент США Дональд Трамп задумав спеціальним указом закрити південний кордон від мігрантів.
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