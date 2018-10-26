У Пентагоні схвалили відправку військових на кордон з Мексикою

Підкреслюється, що схвалення Меттіса не є «наказом до розгортання військ».

Глава Міністерства оборони США Джеймс Меттіс схвалив відправку військовослужбовців на американо-мексиканський кордон, передає Reuters з посиланням на джерела.

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Як наголошується в документі не вказується кількість військових, яких планується відправити на кордон з Мексикою.

Підкреслюється, що схвалення Меттіса не є «наказом до розгортання військ».

Раніше The Washington Post писала, що президент США Дональд Трамп задумав спеціальним указом закрити південний кордон від мігрантів.