Аеропорт в Дубаї назвали найбільш завантаженим аеровузлом світу в 2014 році

Про це повідомляє NEWSru.com з посиланням на газету The Financial Times, яка призводить повідомлення голови міжнародного аеропорту Дубая Пола Гріффітса. Як нагадує видання, раніше Гріффітс керував роботою лондонського аеропорту Гетвік.

За минулий рік дубайський аеропорт Аль-Мактум обслужив 71 мільйон пасажирів міжнародних рейсів, тоді як послугами Хітроу скористалися 68,1 млн осіб. "Величезна кількість трафіку переходить від Хітроу до Дубаю, оскільки ми здатні забезпечити стикувальні рейси, для обслуговування яких в Хітроу не вистачає потужностей", - цитує газета слова Гріффітса.

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Хітроу, який ще нещодавно вважався найбільш завантаженим аеропортом у світі, функціонує практично на межі своїх можливостей, використовуючи дві злітно-посадочні смуги. Заснована британським урядом Комісія аеропортів намагається вирішити, в якому з лондонських аеропортів будувати додаткову злітно-посадкову смугу - у Хітроу або в Гетвіці.

За прогнозами Центру авіації Азіатсько-Тихоокеанського регіону CAPA, дубайський аеропорт збереже лідерство за завантаженостю протягом всього 2015 року.