Сьогодні Лондон зупинився у 800-кілометрових пробках (фото)

Про це повідомляє ТСН з посиланням на The Daily Mail.

Дві третини автобусних маршрутів не функціонували, оскільки члени профспілки Unite протестували з вимогою зрівняти заробітну плату водіям всіх автобусних компаній.

В 8:30 ранку Лондон страждав від транспортних заторів, які простягнулися на більш ніж дві тисячі кілометрів. У годину пік загальна довжина заторів перевищила 800 кілометрів. Подібного Лондон не бачив вже півстоліття.

"Я дуже шкодую, що керівництво профспілки Unite вирішило зірвати поїздки пасажирам автобусів, особливо враховуючи, що тільки 16 відсотків водіїв автобусів проголосували за проведення страйку", - сказав Майк Вестон, директор автобусної компанії "Транспорт для Лондона". Він також заявив, що не бачить сенсу платити всім водіям однаково: "Як і в будь-якій професії, водії автобусів мають різні навички і досвід. І це правильно, що це відображено в оплаті праці. Якщо всім водіям платити в середньому, то, відповідно, потрібно буде урізати зарплату половині водіїв автобусів".

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Зате в профспілці Unite заявили, що ставки в лондонських автобусних компаніях відрізняються в середньому на 3 фунти за годину, тому Unite виступає за єдину ставку для всіх автобусних компаній. Профспілка висловила підтримку протестувальникам і повідомила, що близько 20 тисяч членів профспілки приєдналися до страйку, пікетуючи 70 автобусних депо у всьому Лондоні.

"Сьогоднішня спір дуже неприємний, але він не дивує, враховуючи той факт, що транспортно-експедиційне агентство Лондона ставиться до водіїв так несправедливо", - заявив представник лейбористів з питань транспорту Лондонської Асамблеї Вал Шаукрос.