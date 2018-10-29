У Грузії проведуть другий тур президентських виборів

Зурабішвілі лідирує на виборах президента Грузії після обробки 75% даних.

Центральна виборча комісія Грузії оголосила про необхідність проведення другого туру виборів глави держави.

Читайте такожОпубліковані дані екзит-полів на виборах президента в Грузії

Повідомляється, що незалежний кандидат в президенти Саломе Зурабішвілі в ході першого туру голосування набирає 38,6% голосів, у той час як для остаточної перемоги в першому турі президентських виборів необхідно отримати 50% голосів.

У другий тур вийшов конкурент Зурабішвілі від опозиції Григор Вашадзе, який отримав 37,75% голосів. Відзначається, що дані були отримані за підсумками обробки даних з 98,25% дільниць.

Зурабішвілі лідирує на виборах президента Грузії після обробки 75% даних.