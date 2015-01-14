Новий номер Charlie Hebdo з пророком Мухаммедом на обкладинці вже у продажу

На обкладинці журналу, який вже отримав назву "номер тих, то вижив", зображений герой, використання образу якого спровокувало напад на штаб-квартиру Charlie Hebdo - пророк Мухаммед.

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Пророк постає перед читачами сумним, одягненим в біле, в руках він тримає табличку зі слоганом Je suis Charlie. Над головою пророка розмістився інший напис - Tout est pardonne ("Все прощено"), повідомляє Росбалт.

Перший після нападу на редакцію номер тижневика буде доступний шістьма мовами. Тираж номера складе 3 млн примірників замість звичайних 60 тис.

Між тим стало відомо, що французький сатиричний тижневик Canard enchaine отримав погрози на наступний день після теракту 7 січня в Парижі, жертвами якої стали 12 осіб, про це повідомляється в номері видання, який повинен вийти в середу.

"Тепер ваша черга", - йдеться у листі, що надійшов до редакції Canard enchaine по електронній пошті 8 січня. У посланні журналістам невідомі погрожують вбити їх за допомогою сокири.

У зв'язку зі сформованою ситуацією охорона редакції тижневика була посилена.